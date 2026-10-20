V Sloveniji lani skromnejša letina jabolk

V Sloveniji so kmetje lani pridelali približno 44.400 ton jabolk, a je bila letina precej skromnejša kot leto prej - v intenzivnih sadovnjakih za 28 odstotkov, v ekstenzivnih pa za 53 odstotkov. Uvozili so jih 18.500 ton, izvozili pa 15.000 ton. Samooskrba s sadjem je bila 21-odstotna, kilogram jabolk pa je stal v povprečju 1,51 evra.

V slovenskih sadovnjakih je lani raslo 6,1 milijona jablan, od tega 93 odstotkov v intenzivnih in preostalih sedem odstotkov v ekstenzivnih oziroma kmečkih. V prvih so pridelali približno 36.400 ton jabolk, v drugih pa skoraj 8.000 ton, je pred svetovnim dnevom jabolk, ki ga zaznamujemo 21. oktobra, danes objavil slovenski državni statistični urad.

Stopnja samooskrbe s sadjem je bila lani 21-odstotna. Od leta 2000 je bila na najnižji ravni v letih 2021 (14 odstotkov) in 2017 (15 odstotkov), na najvišji pa leta 2000 (66 odstotkov). Razpoložljiva količina sadja je lani znašala 129 kilogramov na prebivalca. V Slovenijo je bilo lani uvoženih 18.500 ton jabolk v vrednosti 8,9 milijona evrov. Količinsko jih je bilo največ uvoženih iz Hrvaške (38 odstotkov), vrednostno pa iz Italije (40 odstotkov). Izvozili so jih 15.000 ton v vrednosti 6,9 milijona evrov, največ v Avstrijo (52 odstotkov vseh količin oziroma 42 odstotkov skupne vrednosti).

Svetovni dan jabolk zaznamujemo od leta 1990 na pobudo britanske okoljske organizacije Common Ground. Namen je izpostaviti pomen jabolk v prehrani in njihov vpliv na zdravje.