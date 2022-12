»V Sloveniji nas včasih imajo za uboge revčke«

»Danes Cerkev na Primorskem v partizanstvu ne čuti nasprotnika. Pri nas so partizani duhovnikom pomagali rešiti slovenski jezik. Pri nas niso poznali domobranstva in teh stvari«. To je ena od številnih zanimivih misli, ki jih je v božičnem intervjuju za Dnevnikov Objektiv izrazil Karel Bolčina, župnik v Štandrežu in Nabrežini ter goriški škofov vikar za slovenske vernike.

»Včasih slišim, da mi ne spadamo v cerkev v Sloveniji. Seveda spadamo. Cerkev se ne ustavi na meji. Gre čez. Upam, da se cerkev v Sloveniji tega zaveda,« je novinarju Ervinu Hladniku Milharčiču še povedal intervjuvanec, ki obžaluje, da se slovenski duhovniki v zamejstvu v desetih letih njegovega predsedovanja niso srečali z Borutom Pahorjem.

Bolčina ima včasih občutek, da tudi vodstvo cerkve v osrednji Sloveniji na nas čez mejo in tudi na Slovence v izseljenstvu gleda kot na uboge revčke, ki so ostali brez vsega. »Mnogi, premnogi tako v državi kot v cerkvi niso razumeli, da zamejstvo ni izseljeništvo. Mi se nismo izselili sem. Vedno smo bili tukaj. Če so naši politiki pred mnogimi leti dovolili takšno mejo, kot jo imamo danes, to ni naš problem. Tudi ne naša odgovornost. Mi naše zemlje nismo nikamor premaknili, nismo je od nikogar dobili in tudi ne vem, zakaj bi jo komu drugemu dali. Tukaj smo doma. Mi se sem nismo priselili, od nikoder se nismo priselili. Mi smo tukaj vedno bili. Včasih slišim, da mi ne spadamo v cerkev v Sloveniji. Seveda spadamo. Cerkev se ne ustavi na meji. Gre čez. Upam, da se Cerkev v Sloveniji tega zaveda,« je v intervjuju med drugim povedal Bolčina.