V Sloveniji nočna prepoved gibanja

Slovenska vlada je na današnji dopisni seji sprejela omejitev druženja do največ šest ljudi in prepoved gibanja ponoči. Omejitev gibanja bo veljala od 21. do 6. ure in bo začela veljati jutri zvečer (torek) ob 21. uri, je na novinarski konferenci povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Slovenska vlada tudi prepoveduje vse prireditve, maše, poroke v vseh regijah, tudi v edini oranžni.

Prav tako bo odslej prepovedan izhod tudi iz oranžnih regij oz. iz trenutno še edine oranžne regije, obalno-kraške, je še sklenila slovenska vlada.