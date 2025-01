V Sloveniji novo leto praznujejo tudi danes

Po sredinem praznovanju novega leta je v Sloveniji tudi 2. januar praznik in dela prost dan. Kot takega ga poznajo v le redkih državah. V večini evropskih držav je danes delovni dan, bodo pa prebivalci za razliko od Slovencev prosti 6. januarja, na praznik svetih treh kraljev.

Varčevalni zakon iz leta 2012 je sicer drugi dan novoletnega praznovanja ukinil, s čimer je želela takratna druga vlada Janeza Janše prispevati k višji gospodarski rasti. Znova se je vrnil na seznam praznikov in dela prostih dni z letom 2017.

Poleg Slovenije je 2. januar praznik in dela prost dan še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem.