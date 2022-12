V Sloveniji v enajstih mesecih 5,6 milijona turistov

Slovenijo je v prvih 11 mesecih leta obiskalo 5,6 milijona turistov. Ustvarili so nekaj manj kot 14,9 milijona prenočitev, kar je po podatkih statističnega urada 42 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Samo novembra so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 241.700 prihodov turistov. Domači turisti so novembra ustvarili nekaj več kot 102.800 prihodov in 285.800 prenočitev, kar je 43 odstotkov manj kot v prejšnjem novembru. Tuji pa so ustvarili skoraj 138.900 prihodov in 360.700 prenočitev, kar je 65 odstotkov več kot novembra lani.

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili turisti iz Avstrije (46.700 ali 13 odstotka prenočitev vseh tujih turistov). Sledili so turisti iz Italije (12 odstotkov), Hrvaške (11 odstotkov), Srbije (devet odstotkov) in Nemčije (sedem odstotkov).

Tretjino prenočitev so turisti ustvarili v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Moravske Toplice. Sledile so Ljubljana (18 odstotkov vseh prenočitev) ter obmorske (16 odstotkov) in gorske občine (12 odstotkov).

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Moravske Toplice in Brežice, tuji pa v občinah Ljubljana, Maribor in Piran.

Domači in tuji turisti so največ, 387.200 prenočitev, ustvarili v hotelih (60 odstotkov vseh), kar je pet odstotkov manj kot novembra lani. V zasebnih sobah, apartmajih in hišah so jih ustvarili 13 odstotkov vseh, sicer pa 34 odstotkov manj kot novembra lani.

Od začetka januarja do konca novembra je Slovenijo obiskalo 5,6 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj manj kot 14,9 milijona. Domači turisti so ustvarili 5,2 milijona prenočitev oz. 35 odstotkov vseh, tuji pa 9,6 milijona oz. 65 odstotkov vseh.