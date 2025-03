V Sloveniji vse bolj priljubljen turizem v zidanicah

V jugovzhodni Sloveniji je v zadnjih letih vse bolj priljubljen turizem v zidanicah. Obiskovalcem poleg doma pridelanega vina ponujajo tudi pogostitev in prenočišča. Tako imenovani zidaniški turizem je zaživel predvsem v času epidemije covida, ko so obiskovalci iskali nastanitve, kjer bi se izognili množicam, in ker niso mogli potovati v druge občine. Takrat so v zidanicah prevladovali domači gostje. Po epidemiji pa se je tehtnica obrila v prid tujih, ki danes predstavljajo približno 70 odstotkov vseh gostov.

Projekt Turizem v zidanicah vodi in trži Razvojni center Novo mesto. Vanj je vključenih okoli 45 zidanic z območja Dolenjske, Bele krajine in nekaj tudi s Kozjanskega. Za razliko od odprtih zidanic turistične zidanice gostom nudijo tudi bivanje. Lani so zabeležili več kot 8000 nočitev. Največ obiskovalcev je parov, med njimi pa so tudi družine.

Domači gostje v zidanice pridejo zaradi oddiha, da najdejo naravo in mir, tuji pa jih uporabijo tudi kot izhodišče, da si ogledajo še druge slovenske znamenitosti, kot sta na primer Bled in Postojnska jama. Največ jih nastanitev rezervira preko Bookinga, Airbnb in portala zidanice.si.

Najem zidanice za dve osebi stane od okoli 80 do 150 evrov na noč. Slovenija ni edina država na svetu, ki pozna zidanice, so pa slovenske edinstvene v svoji tradicionalni obliki in funkciji.