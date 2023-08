V Slovenijo prihaja pomoč iz tujine

Iz Nemčije in Francije je že na poti pomoč po ujmi, ki je te dni prizadela Slovenijo, je danes sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Ob tem je širšo evropsko skupnost pozval, naj se odzove na to obsežno katastrofo. Pomoč Sloveniji so po navedbah generalnega sekretarja Nata zagotovile tudi članice zavezništva.

»Po prošnji Slovenije za pomoč v okviru mehanizma EU za civilno zaščito so takoj začele prihajati ponudbe težkih bagrov in inženirskih ekip v pomoč slovenskim kolegom pri odzivu na poplave,« je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal evropski komisar za krizno upravljanje Lenarčič.

Kot je dodal, je pomoč iz Nemčije in Francije že na poti, in se obema članicama zahvalil za hiter odziv. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo »sledilo še več ponudb« za pomoč. Francija tako na prošnjo za pomoč Sloveniji pošilja dva bagra z inženirskimi enotami, Nemčija pa dva montažna mostova, dva bagra in ustrezno osebje, so sporočili danes v Bruslju.

V Berlinu so medtem sporočili, da Nemčija v okviru mehanizma civilne zaščite v Slovenijo v najkrajšem možnem času pošilja ekipo zvezne agencije za tehnično pomoč (THW). Po napovedih nemškega notranjega ministrstva naj bi prva ekipa THW, ki je specializirana za reševanje, v Slovenijo prispela že danes, sledile naj bi dodatne ekipe in pomoč.

EU je v nedeljo na prošnjo Slovenije, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, aktivirala mehanizem za civilno zaščito. Seznam s potrebami, ki sicer vključuje predvsem prošnje za težko mehanizacijo, so že posredovali državam članicam, je sporočil Lenarčič. Gre za mehanizacijo za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest, med drugim montažne mostove.

V Slovenijo ob ujmi prihaja pomoč tudi iz Hrvaške. V Dolnjo Bistrico pri Lendavi je že v nedeljo priletel hrvaški vojaški helikopter, hrvaški Rdeči križ pa je v Slovenijo poslal skoraj 20.000 litrov pitne vode. Hrvaška karitas bo zagotovila naprave za razvlaževanje, hrvaška gasilska zveza pa je ponudila pomoč slovenskim gasilcem.