V Soči našli truplo pogrešanega Poljaka

Danes je malo pred 10. uro moški na izhodu iz Velikih korit v mreži v reki Soči opazil truplo, poročajo Primorske novice. Na kraj so prihiteli gasilci in druge pristojne službe. Policija je kasneje potrdila, da gre za 23-letnega poljskega študenta, ki je v Sočo omahnil v soboto popoldne.

V soboto je izginil v Soči 23-letni poljski študent, smo poročali. S skal Velikih korit pri vasi Soča je zdrsnil in padel v reko. Pri Velikih soških koritih, kjer je bil v družbi s štirimi študenti, je s pešpoti sestopil nižje do roba skale nad kanjonom Soče, kjer je izgubil ravnotežje in padel v reko.

Stekla je iskalna akcija, pri kateri je sodelovalo okrog 30 ljudi. V ponedeljek popoldne so jo policisti, gasilci in gorski reševalci začasno prekinili.