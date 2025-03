V srbski skupščini pretep, dimne bombe in bakle

V srbski narodni skupščini se je na današnjem rednem spomladanskem zasedanju zgodilo več incidentov. Srbski mediji poročajo o pretepu, dimnih bombah in baklah v dvorani skupščine, poškodovanih naj bi bilo tudi več poslank vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Protestniki so v zgradbo skupščine metali jajca, seja pa se je kljub kaosu nadaljevala.

Parlamentarna seja se je začela ob 10. uri s petjem himne, incidenti pa so izbruhnili malo po 11. uri. Na kraj dogodka je prišla policija, pred poslopjem parlamenta pa so se zbrali študenti in drugi državljani, ki so v pročelje skupščine kasneje metali jajca, poročajo srbski mediji.

Opozicijski poslanci so po petju himne po poročanju portala N1 Srbija razgrnili transparente z rdečimi okrvavljenimi rokami in napisi, s katerimi so podprli študentske proteste, ki so se začeli po novembrski nesreči na novosadski železniški postaji. Nato so nekaj po 11. uri sprožili dimne bombe in prižgali bakle ter razobesili transparent Srbija vstaja za padec režima.

Dejanje so po nekaj urah ponovili, zaradi dima pa se je aktiviral protipožarni alarm.

Iz vladajočih strank so opoziciji v zadimljeni dvorani ob začetku incidentov odgovarjali z vzkliki »ustaši«, nato pa so se poslanci začeli obmetavati s steklenicami vode, pri čemer je bila ena od poslank zadeta v glavo. V nekem trenutku je med njimi izbruhnil pretep, a so jih ustavili varnostniki.

Predsednica narodne skupščine Ana Brnabić je pozvala poslance, naj se vrnejo v poslanske klopi, saj je vztrajala pri nadaljevanju seje. Opozicijo je medtem obtožila, da je ena od poslank SNS zaradi dimne bombe doživela možgansko kap in je v življenjski nevarnosti, druga poslanka SNS, ki je v osmem mesecu nosečnosti, pa da je doživela takšen šok, da se zdravniki borijo za življenje njenega otroka.

Poslanko, ki naj bi doživela možgansko kap, je v bolnišnici kasneje obiskal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Po trditvah opozicije jo je sicer poškodoval predmet, ki ga je vrgel eden od njenih strankarskih kolegov.

Brnabić je opozicijo zaradi incidentov označila za teroristično bando, vodja poslanske skupine SNS Milenko Jovanov pa tega, da poskušajo izzvati državljansko vojno.