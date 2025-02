Danes popoldne je 23-letni moški v središču Beljaka z nožem napadel več mimoidočih in enega izmed njih ubil. Po navedbah policije je umrl 14-letni deček, štiri osebe pa so bile ranjene. Napad, ki se je zgodil v bližini glavnega trga, je opazil očividec, ki je nato storilca zbil s svojim avtomobilom. Policisti so moškega, ki še ni bil kazensko obravnavan, na kraju aretirali. Gre za sirskega državljana z dovoljenjem za bivanje.