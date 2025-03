S čezmejnostjo do razvoja

»Vi ste v tem prostoru izjemno dragoceni in pomembni, ste velika dodana vrednost tega območja. Mislim, da je čezmejno sodelovanje z vključevanjem manjšine ena največjih dragocenosti, ki jih ima Evropska unija. Prava Evropa živi na meji, kjer je preplet različnih narodov in različnih kultur.« S temi besedami je podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon zaključil današnje srečanje s predstavniki slovenskih organizacij in društev z Videmskega, ki je potekalo v muzeju SMO v Špetru.

Prisotna sta bila tudi župana Špetra in Svetega Lenarta, Cesare Pinatto in Antonio Comugnaro, ki je tudi predsednik Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter. Oba sta pred srečanjem z društvi ministra sprejela tudi na sedežu Občine Špeter.