Počagar osvojil rekordno četrto zmago na Strade Biache

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec 20. enodnevne klasike Strade Bianche. Po makadamskih cestah v okolici Siene (203 km) je po dolgi samostojni vožnji v zadnjih 78 km slavil že četrtič in je zdaj sam na vrhu večne lestvice zmagovalcev te vse bolj priljubljene preizkušnje.

Sedemindvajsetletni prvi kolesar sveta je za uvod v svojo sezono slavil po preverjenem receptu. Na enem od ključnih makadamskih odsekov Monte Sante Marie je njegova ekipa navila oster ritem, Pogačar pa je nato še dvignil tempo in se hitro otresel tekmecev.

Na slovitem trgu Piazza del Campo v Sieni je po 203 km še četrtič dvignil roke v zrak, potem ko je bil najboljši tudi v letih 2022, 2024 in 2025. S tem je v zgodovinskem pogledu izboljšal dosežek Švicarja Fabiana Cancellare (2008, 2012, 2016), s katerim sta si pred današnjo preizkušnjo delila vrh lestvice.

Za Pogačarja je bila to že 109. zmaga v karieri in tretja zaporedna na italijanskih cestah, potem ko je ob koncu prejšnje sezone slavil na dirki po treh dolinah Vareseja in spomeniku po Lombardiji. Tudi naslednja dirka bo za Pogačarja v Italiji, ko bo 21. marca na vrsti prvi spomenik sezone Milano - Sanremo.

Drugo mesto je zasedel 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), tretje pa Pogačarjev mehiški ekipni kolega Isaac del Toro. Zaostala sta natanko minuto oziroma 1:08 minute.