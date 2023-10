V tragediji pri Mestrah umrlo najmanj 21 ljudi

Pri Mestrah se je v torek, 3. oktobra, okoli 19.30 zgodila grozljiva nesreča, ki je zahtevala vsaj 21 smrtnih žrtev, 12 je bilo poškodovanih, še štiri ali pet oseb so pogrešali. Z nadvoza Vempa (ponekod so poročali o sosednjem nadvozu Rizzardi) v bližini železniških tirov med Mestrami in Marghero se je namreč kakih 10 metrov (po nekaterih virih celo 30) v globino zrušil avtobus prevoznega podjetja ACTV. Vozilo naj bi bilo po neuradnih informacijah na metanski pogon.

Na odseku ceste, ki Mestre povezuje z Marghero in avtocesto A4, je avtobus še neznanih vzrokov prebil varnostno ograjo, padel navzdol in pristal med nekim skladiščem in železniškimi tiri. Po poročanju nekaterih medijev se je zaradi stika z električnimi kabli vnel požar, ki je bil usoden za več ljudi. Po neuradnih podatkih naj bi bili med umrlimi tudi dve mladoletni osebi.