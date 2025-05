V Turčiji pridržali direktorja podjetja Yapi Merkezi, sograditelja drugega tira

Turški organi so v okviru preiskave korupcije pridržali direktorja podjetja Yapi Merkezi in slovenskega častnega konzula v Istanbulu Mustafo Basarja Ariogluja, poročanje turških medijev povzemata portala 24ur in N1. Zunanje ministrstvo RS naj bi bilo o zadevi obveščeno in naj bi spremljalo razvoj dogodkov.

Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu so turški organi pregona pridržali 45 ljudi, med njimi Ariogluja in več njegovih poslovnih partnerjev. Preiskovali naj bi jih zaradi sumov korupcije, goljufij, podkupovanja in izsiljevanja.

Preiskujejo tudi istanbulskega župana iz vrst turške opozicije Ekrema Imamogluja, ki so ga oblasti pred dvema mesecema odstavile s položaja in ga na podlagi obtožb o članstvu v kriminalni združbi, pomoči teroristični skupini in korupciji priprle.

Po njegovi aretaciji so v Turčiji izbruhnili množični protesti zoper vlado predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki so jih zaznamovali izgredi, aretacije in policijsko nasilje.

Arioglujevo podjetje Yapi Merkezi sicer skupaj s slovenskim Kolektorjem sodeluje pri projektu gradnje drugega tira. Podjetje se je nedavno znašlo pod drobnogledom, saj naj bi zašlo v finančne težave. Prejšnji teden je okoli 40 turških delavcev podjetja delodajalca obtožilo, da jih od 21. marca zadržuje v delavskem naselju v Orehku in jih skuša ustrahovati.