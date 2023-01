V ušesu skrival mini slušalko, v gumbu pa mikrokamero

Finančni policisti iz Pordenona so aretirali moškega, ki je goljufal pri pisni preizkušnji vozniškega izpita. Ugotovili so, da ima skrito mikrokamero z oddajnikom ter mini brezžično slušalko s sprejemnikom, pri čemer mu je skriti pomočnik svetoval pravilne odgovore. Moški, 33-letni državljan Afganistana, je mikrokamero skril v največji gumb na majici, medtem ko je imel v ušesu mini slušalko. Izpit je opravil z najvišjo oceno.

Finančni policisti so sicer bili obveščeni o napovedanem triku enega od izpitnikov, ki naj bi med drugim bil povsem nepripravljen, zaradi česar so med pisno preizkušnjo nadzorovali dogajanje. O enem od kandidatov so še posebej posumili, ker si je, sicer s skoraj neopaznimi gibi, večkrat popravljal ovratnik.

Ob koncu pisnega dela izpita so moškega preiskali, pri čemer so odkrili nedovoljene pripomočke. Triintridesetletnika so aretirali. Državni tožilec je zanj predlagal hišni pripor, pri čemer pa so finančni policisti odkrili, da sploh nima rednega bivališča, ki je sicer obvezno, da se lahko kandidat prijavi za vozniški izpit. Lažni naslov mu je proti plačilu »posodil« Pordenončan, so ugotovili. Moškega so prepeljali v pordenonski zapor.