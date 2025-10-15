V Vidmu med shodom za Palestino nov napad na novinarje

V Vidmu so med včerajšnjim shodom za pravice Palestincev napadli novinarko italijanske televizije RaiNews24 Eliso Dossi. Proti njej so vrgli kamen, ki ji je poškodoval nogo. Novinarki so takoj priskočili na pomoč in jo prepeljali na videmsko urgenco. Poškodoval se je tudi novinar projekta Local Team, ki naj bi utrpel pretres možganov.

Z vseh strani si sledijo izrazi solidarnosti. Dogodek še toliko bolj odmeva, ker so pred nedavnim nekateri nasilni protestniki napadli tudi novinarje na dveh različnih shodih za Palestino v Trstu. Med napadenimi je bil tudi fotograf Primorskega dnevnika. Pred tem pa je napad med demonstracijo v Ronkah že doživel novinar RAI. Novinarski sindikat Assostampa je med drugimi ponovno ostro obsodil vsakršne nasilne izpade do medijskega poročanja.