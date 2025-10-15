V Vidmu množično za Palestino

Protestni shod proti nogometni tekmi med Italijo in Izraelom, ki jo bosta reprezentanci odigrali drevi, je ravno krenil po videmskih ulicah. Shod podpira 358 organizacij in društev, po ulicah je ob palestinskih zastavah videti tudi dosti sindikalnih, ob raznih transparentih.

Demonstracija se bo vila po trasi, dolgi dobra dva kilometra. Od videmskega stadiona bodo protestniki oddaljeni približno tri kilometre, policija je med protestniki in stadionom postavila več kontrolnih točk, če se bo kdo od udeležencev v protestu hotel oddaljiti od napovedane poti.

Shod je v Videm privabil protestnice in protestnike iz drugih koncev Italije, policija je pregledovala avtomobile in predvsem avtobuse, namenjene v Videm. Iz policijskih krogov so sporočili, da med pregledi niso zasledili ničesar sumljivega.