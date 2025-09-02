V Vidmu tekma Italija - Izrael sproža polemiko

Leto dni je naokoli in ob istem času kot lani v Furlaniji - Julijski krajini, pa tudi v Italiji nasploh, odmeva polemika zaradi tekme, ki naj bi jo 14. oktobra na videmskem stadionu Friuli odigrali italijanska in izraelska reprezentanca. Ti sta se na isti zelenici že pomerili lanskega 14. oktobra. Takrat, šlo je za tekmo v ligi narodov, je s 4-1 slavila Italija, tokrat gre za kvalifikacije na svetovno prvenstvo.

Včeraj je videmski župan Alberto Felice De Toni za Messaggero Veneto dejal, da se mu zdi neprimeren čas za tako tekmo. »Pred tragedijo brez primere v zadnjih 80 letih, pred tolikšnim trpljenjem, pravim: ustavimo se, igrati zdaj bi bilo neprimerno,« je dejal prvi občan, ki meni, da bi bilo tekmo treba prenesti na kasnejši datum. Dejal je, da obstaja nevarnost neredov.

Zbrali 20.000 podpisov

Priznal je sicer, da je stadion v lasti kluba Udinese, da je odločitev o gostovanju tekem sprejela italijanska nogometna zveza FIGC in da tekmo organizira evropska nogometna zveza UEFA, tako da sam nima možnosti veta. Zaradi njegovih besed se je na De Tonija usul plaz kritik, predvsem s strani predstavnikov desnih in desnosredinskih strank, medtem ko so se županu v bran postavili nekateri predstavniki opozicije ter gibanja za pravice Palestincev. Peticija proti tekmi, ki jo je zagnala stranka Possibile, je zbrala 20.000 podpisov.

Z notranjega ministrstva so včeraj sporočili, da s tekmo nimajo težav.