V Višjem šolskem svetu še naprej Sindikat slovenske šole

Sindikat slovenske šole bo še naprej imel svojega predstavnika v Višjem šolskem svetu v Rimu na mestu, ki je v tem organu zagotovljeno za predstavnika šol s slovenskim učnim jezikom. Osrednja volilna komisija italijanskega ministrstva za izobraževanje je namreč danes, komaj poldrugi mesec po volitvah, ki so potekale preteklega 7. maja, proglasila kandidate, ki so bili izvoljeni v to posvetovalno, a pomembno telo italijanskega šolskega sistema.

Na listi Za slovensko šolo, ki je bila izraz slovenskega sindikata, je bila tako izvoljena Katja Pasarit, drugače tudi deželna vodja SSŠ. Ta je premagala konkurenco drugih desetih kandidatk in kandidatov, ki so nastopali tako na listi SSŠ kot na listah vsedržavnih sindikatov, kot so Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Anief in Gilda-Unams.

Katja Pasarit bo v Rimu v družbi še drugih manjšincev oz. avtonomistov: v Vsedržavni šolski svet je bil namreč na mesto predstavnika nemških šol na Južnem Tirolskem izvoljen Hubert Kainz na listi Für mehr Mitbestimmung – Democrazia e partecipazione, predstavnik šol iz Doline Aoste pa bo Alessandro Celi, ki je bil izvoljen na listi Rinnoviamo insieme la scuola dell’autonomia – Rénover ensemble l’école de l’autonomie.