V vodi ob bregu reke Medune našli pogrešano žensko

Gasilci so danes okrog 11.30 na bregu reke Medune v Pordenonu rešili pogrešano žensko, za katero je stekla iskalna akcija. Zagledali so jo s helikopterja, ki je priletel iz Benetk, na katerem so bili tudi gasilci potapljači. Med preletom so opazili žensko, ki je ležala v vodi ob rečnem bregu. Helikopter je pristal, pri čemer so se gasilci potapljači izkrcali in jo dosegli.

Na kraju so ugotovili, da je podhlajena. Nudili so ji prvo pomoč, vseskozi je bila pri zavesti. S helikopterjem so jo prepeljali na travnik, kjer so jo pričakali reševalci. Zdravstveno osebje jo je prevzelo v oskrbo in jo prepeljalo v bolnišnico.