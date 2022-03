V zakonskem besedilu tudi popravek o razpisih za slovenske šole

Italijanski senat je danes popoldne začel obravnavati zakonski osnutek oz. spremembo v zakon uredbe o nujnih ukrepih v podporo gospodarstvu, delu, zdravju in teritorialnim storitvam spričo izrednih razmer zaradi pandemije covida-19 ter za omilitev posledic podražitve električne energije (t.i. sostegni ter). Dokument, ki naj bi bil dokončno izglasovan jutri, 17. marca in za katerega je vlada napovedala, da ga bo vezala na zaupnico (tako piše na spletni strani senata), vsebuje tudi pomemben amandma senatorke Tatjane Rojc o pristojnosti višjega uradnika Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino, da sam prilagodi postopke za izpeljavo razpisov za zaposlovanje učnega osebja v šolah s slovenskim učnim jezikom.

Gre za amandma, ki pred časom ni našel prostora v t.i. večnamenski uredbi (milleproroghe), tokrat pa je bil vključen, za kar je senatorko Rojčevo osebno obvestila predsednica senata Maria Elisabetta Alberti Casellati, popravek pa je šel tudi skozi sito senatne komisije za proračun.

Amandma se nanaša na zakonsko uredbo št. 73/2021 o ukrepih za omilitev posledic pandemije, ki je bila sprejeta 25. maja lani, 26. julija istega leta pa spremenjena v zakon št. 106/2021, ki je uredil področje razpisov za zaposlovanje šolnikov. Pri tem je med drugim uvedel le pisno preizkušnjo v digitalni obliki, ni pa predvidel prilagoditev za slovenske šole. Od tod nezmožnost izvesti razpisa za zaposlovanje vzgojiteljev in učiteljev v otroških vrtcih in osnovnih šolah, ki so ju naposled objavili šele v prejšnjih dneh. Popravek Rojčeve predvideva, da razpise za zaposlovanje učnega osebja na slovenskih šolah v FJK predpiše pristojni višji uradnik Deželnega šolskega urada za FJK, ki ob upoštevanju samo ene pisne preizkušnje prilagodi določila o strukturi in načinu priprave pisnih preizkušenj specifikam slovenskih šol.