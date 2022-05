V zaroti proti iskanju resnice predstavniki vseh državnih oblasti

Past so sprožili 31. maja ob 22.35 z anonimnim telefonskim klicem na goriški karabinjerski oddelek za hitro posredovanje. Moški, ki se je oglasil iz javne govorilnice, je v mešanici italijanščine in narečja opozoril, da je pri Petovljah na cesti za Sovodnje parkiran fiat 500 bele barve z dvema luknjama na vetrobranu. Goriški karabinjerji so novico sporočili kolegom iz postaje v Gradišču, ker je območje sodilo v njihov delokrog.

Najprej sta se do Petovelj s službenim vozilom odpeljala desetnik Salvatore Mango in karabinjer Franco Dongiovanni, ki sta ugotovila, da sta vetrobran avtomobila preluknjali dve krogli, ki sta bili izstreljeni od zunaj. Zato sta poklicala nadrejenega poročnika Angela Tagliarija, ki se je nekaj minut potem pripeljal skupaj s podčastnikom Antoniom Ferrarom in karabinjerjem Donatom Poveromom. Ker v avtomobilu, ki so ga previdno odprli, niso našli ničesar, so karabinjerji sklenili, da pogledajo tudi v prtljažnik. In to jim je bilo usodno. Komaj je poročnik Tagliari potegnil za vzvod pod volanom, da bi odklopil pokrov, je prišlo do silovite eksplozije, ki je ubila Ferrera, Dongiovannija in Poveroma, Tagliarija in podčastnika Giuseppeja Zazzera pa hudo ranila.

Morilski napad so zasnovali in udejanjili trije pripadniki videmske celice neofašistične organizacije Ordine nuovo (ON) Vincenzo Vinciguerra, Carlo Cicuttini in Ivano Boccaccio. Videmska skupina je bila v sedemdesetih letih zelo aktivna v mestu in okolici in je izvršila vrsto napadov z eksplozivnimi naboji.