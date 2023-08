V železniški nesreči pri Turinu pet mrtvih

Na železniški progi pri Turinu se je minulo noč zgodila huda železniška nesreča, v kateri je umrlo pet ljudi. Potniški vlak je pri postaji v kraju Brandizzo nedaleč od Turina malo pred polnočjo pri domnevni hitrosti 160 km/h trčil v skupino delavcev, ki so na progi opravljali vzdrževalna dela. Pet jih je odneslo daleč stran in so bili na mestu mrtvi. Dva njihova kolega in strojevodja so bili nepoškodovani. Vse tri, ki so bili v šoku, so reševalci prepeljali v bolnišnico. Na kraju nesreče so bili tudi karabinjerji in gasilci.

Preiskavo o nesreči vodi državno tožilstvo iz Ivree, vzroke nesreče preiskuje železniška policija. Ugotoviti bodo morali, zakaj je vlak vozil s tako visoko hitrostjo, in to ob železniški postaji, zlasti pa na progi, kjer so potekala vzdrževalna dela. Po prvih domnevah naj bi prišlo do napake pri komunikaciji oz. do morebitne človeške napake.

Eden od delavcev, ki so umrli v nesreči, je malo prej na družbenih omrežjih objavil fotografijo, ki jo je posnel ravno med varjenjem tračnic, ko se mu je naenkrat prikazal križ. »Bog mi želi nekaj sporočiti,« je napisal.