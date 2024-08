V Živalski vrt Ljubljana prispela sibirska tigra Ussuri in Arisa

V Živalski vrt Ljubljana sta prispela samica in samec sibirskega tigra, s čimer so zaokrožili letošnje pridobitve novih živali. Letos so tako pozdravili nov par sibirskih tigrov, azijsko levinjo, filipinske kljunorožce, svinjske jelene, indokitajske sika jelene, vzhodne kune vrečarice, ovratničarske čaje in jastrebje pegatke, so sporočili.

Sibirski tiger Ussuri je prišel iz ZOO Kristiansand na Norveškem, kjer je odraščal v za tigre zelo nenavadni družini. Skupaj so namreč sobivale tri generacije, in sicer starša Boonya in Amur ter dve generaciji mladičev. Ussuri se je skotil v prvem leglu skupaj s sorojencema Altajem ter Zeyo, lani pa je dobil še mlajšega brata Luka in sestro Aldaano, so v ZOO Ljubljana zapisali v sporočilu za javnost.

Samica Arisa pa prihaja iz ZOO Zamošč na Poljskem in manj številčne družine, njena starša sta mama Isla in oče Makar. Ker je vzorec lis za vsakega tigra specifičen, kot prstni odtis, bodo obiskovalci triletnega samca Ussurija od dvoletne samice Arise ločili po njegovi desni nogi, ki nima lis.

»Samica Arisa je pri nas že mesec dni, a je še vedno precej nezaupljiva. Kolegi pravijo, da je ‘huda kot hren’. Kljub bogatim izkušnjam ostaja tigrica izziv za oskrbnike, ki sedaj upajo, da jim bo pot do njenega zaupanja pomagal vzpostaviti veliko večji in precej bolj umirjeni triletni samec Ussuri,« so zapisali besede direktorice ZOO Ljubljana Barbare Mihelič.

Tigra se trenutno navajata na novo domovanje in nove oskrbnike. Zato se zadržujeta v notranjih prostorih in predvidoma do sredine septembra še ne bosta vidna obiskovalcem. V ZOO Ljubljana si želijo, da bosta kompatibilna in da bi lahko »v prihodnjih letih dočakali prve mladiče te karizmatične, a zdesetkane vrste velike mačke, od katerih jih v naravi živi manj kot 500, prav toliko pa tudi v živalskih vrtovih po svetu«.