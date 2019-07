Vdrl v hotelsko sobo, medtem ko sta spala

Zgodaj zjutraj je moški splezal in vdrl v sobo nekega piranskega hotela, medtem ko sta bila v njej gosta. Nemška zakonca sta še spala, ko je stikal po njunih osebnih stvareh in jima iz denarnice ukradel 600 evrov. Oškodovanka se je pri tem zbudila in ga na moč prestrašena ter začudena vprašala, kaj počenja, tedaj je nemudoma pobegnil.

Gre za mlajšega moškega, starega 25-30 let, visok je 175-180 cm, kratkih rjavih las, oblečen je bil v belo majico s kratkimi rokavi in v kratke modre hlače, ki ga išče policija.