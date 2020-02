»Več je možnosti, da se mi kaj zgodi, ko prečkam cesto, kot pa, da se okužim«

Čeprav je Peking trenutno na Kitajskem neka »srečna enklava«, ki je od Wuhana, žarišča novega koronavirusa, oddaljena približno 1150 kilometrov, v njej pa so do zdaj zabeležili le kakih 300 okužb in dve smrtni žrtvi, se je vsakdan ljudi spremenil. Ceste so manj prometne, v trgovinah pa npr. ne sprejemajo več plačil z gotovino ali s karticami. Zakaj? To nam je pojasnil 51-letni Goričan Vojko Bratina, ki se je po več kot desetletni izkušnji v Bruslju kot funkcionar Evropske komisije in njenih izvršilnih Agencij oktobra lani preselil v kitajsko prestolnico, kjer je zaposlen na Delegaciji Evropske unije (oziroma ambasadi), skrbi pa za sodelovanje med Kitajsko in EU pri skupnih znanstvenih in tehnoloških projektih, če z zelo poenostavljenimi besedami poskušamo opisati njegovo vlogo. Tokrat smo ga sicer »izkoristili« kot posebnega poročevalca na Kitajskem v za državo in ves svet posebnem trenutku.

Vojko, ko je novica o širjenju koronanvirusa pridobila globalno razsežnost, ste bili sicer v Evropi. Ste imeli težave pri vračanju v Peking?

Ne, kar me je sicer nekoliko presenetilo. V Evropo sem se sicer vrnil 23. januarja v okviru počitnic za kitajsko novo leto. 24. januarja sem pristal v Pragi in me ni nihče kontroliral, prav tako ni bilo kontrol, ko sem odpotoval iz Pekinga. Sicer smo imeli vsi potniki na letalu, tako kot stevardi in stevardese, na sebi zaščitno masko med celim 10-urnim letom.

Kako se je spremenil vaš vsakdan po povratku v Peking?

Peking je od Wuhana oddaljen več kot 1000 kilometrov, tako da ni pretirane zaskrbljenosti. Kakor če bi se v Milanu bali epidemije, ki je na Siciliji. Res je, da se Kitajci veliko premikajo in med prazniki je potovanj še več. V Pekingu pa so doslej zabeležili le kakih 300 primerov okužbe in le eno smrtno žrtev ob začetku širjenja bolezni, ena oseba pa je umrla danes (včeraj, op.a.). To dokazuje, da občani spoštujejo predpise krajevne uprave, poleg tega je zdravniška služba na zelo visoki ravni. Peking ima namreč v državi najvišji odstotek okuženih ljudi, ki so ozdraveli, teh je namreč že okoli deset odstotkov. 300 okuženih na 24 milijonov ljudi pa le potrjuje, kako je odstotek nizek (0,00125-odstoten, op.a). Mislim, da je več možnosti, da se mi kaj zgodi, ko prečkam cesto, kot pa, da se okužim. No, v teh dneh je tudi ta odstotek nižji, saj so ceste povsem prazne.