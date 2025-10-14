Več kot 10 milijonov za obnovo habitatov Mure in Drave

Slovensko ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 10,4 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave na območjih Natura 2000 Mura in Natura 2000 Drava. S skupno 12,2 milijona evrov vrednim projektom želijo odgovoriti na izzive, ki izhajajo med drugim iz opuščanja tradicionalne rabe prostora in širjenja invazivnih vrst. Projekt bo po oceni ministrstva prispeval k odgovornemu upravljanju naravnih virov, izboljšanju stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, okrepitvi ekološke povezanosti ter dolgoročni odpornosti naravnih ekosistemov v Pomurju in Podravju.

Projekt se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in prednostne naloge zelene preobrazbe za podnebno nevtralnost. Sredstva zanj prihajajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.