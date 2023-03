Več kot tri kilograme in pol hašiša zakopal na grajskem griču

Drogo, 3,6 kilograma hašiša, je zakopal na grajskem griču, točneje ob stezi, ki pelje na videmski grad. Moškega, 22-letnega državljana Afganistana z bivališčem v Loretu, so videmski karabinjerji prestregli na delu in ga aretirali, mamilo pa so zasegli.

Karabinjerji so po prejetju obvestila, da na omenjenem območju razpečujejo mamila, več dni opazovali grajski grič. V soboto dopoldne so posumili o moškem, ki se je najprej usedel na klop in nato prekoračil zidek. Kmalu se je vrnil, pri čemer je nekaj odložil na tla ter prekril z listjem.

Karabinjerji so ga ustavili in ugotovili, da je pod listjem skril zavoj hašiša, ki ga je med drugim skušal prikriti tudi z nogo. Na njem je bila nalepka z jaguarjem, v njem pa okrog 100 gramov mamila. Pri moškem, ki je imel roke še umazane od zemlje, so našli nož, ki ga je uporabljal pri izkopavanju.

Karabinjerji so za zidkom opazili sveže odmaknjeno zemljo, pod katero so našli tri pakete s hašišem po en kilogram in pet zavojev po 100 gramov. Na vseh je bila nalepka z jaguarjem.

Moškega so prepeljali v videmski zapor. Sodnik za predhodne preiskave je danes zanj potrdil pripor.