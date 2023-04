Več mrtvih v snežnih plazovih na Norveškem, med njimi Slovenec in Italijan

Na severu Norveške se je v petek v roku nekaj ur sprožilo več snežnih plazov, pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi tudi slovenski turist in italijanski turist iz Vicenze. Dva italijanska državljana, oba iz Vicenze, sta bili poškodovana, eden huje in je trenutno v komi.

Na otoku Reinoya je plaz odnesel v morje hišo in hlev s 140 kozami, o žrtvah pa so poročali še iz občin Nordreisa in Lyngen. Norveški premier Jonas Gahr Store je smrti opisal kot »tragičen začetek velike noči«. V tem letnem času se na Norveškem skoraj vsak dan sprožajo snežni plazovi. Ti po ocenah strokovnjakov ogrožajo sedem odstotkov ozemlja države. V petek so oblasti zaradi velike nevarnosti snežnih plazov evakuirale več manjših mest v regiji Troms, saj so meteorologi napovedovali snežna neurja in močan veter.