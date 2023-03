Več mrtvih v tornadu na jugu ZDA

Na jugu ZDA v zvezni državi Misisipi je v tornadu v petek zvečer umrlo najmanj 23 ljudi, več deset pa jih je poškodovanih. Tornado je potoval okoli 160 kilometrov in ob tem uničil del mesta Silver City, mesto Rolling Fork pa je po navedbah tamkajšnjega župana zravnano s tlemi. Policija škodo ocenjuje kot katastrofalno, poročajo ameriški mediji.

Opozorilo pred tornadi je bilo izdano tudi za mesto Winona, ki se nahaja približno 160 kilometrov severovzhodno od mesta Rolling Fork.

Policija je pojasnila, da je pristojnim službam oteženo iskanje in reševanje preživelih, saj je na prizadetem območju gost promet. Ob tem so pozvali prebivalce, naj se območju izogibajo, če v prizadetih krajih nimajo svojcev. V nevladni organizaciji United Cajun Navy, ki na območju sodeluje pri reševanju preživelih, pa so poudarili, da je veliko ljudi še vedno ujetih pod ruševinami svojih domov.

Težave se že pojavljajo tudi pri zagotavljanju dostopa do čiste hrane in vode, navaja spletni portal televizije ABC News.

Medtem so drugod po Misisipiju, Alabami in Tennesseeju pustošile nevihte, več deset tisoč gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.