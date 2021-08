Več vrtincev nad Tržaškim zalivom

Ob prehodu hladne vremenske fronte se je po pričakovanjih marsikje občutno povečala nestanovitnost. Ponoči in zjutraj so se pojavljale nevihte, mestoma močne, nastali so tudi krajevni nalivi. Dogajanje je bilo ponekod burno. Naš fotograf Damjan Balbi je nad Rojanom ob 9.35 zajel v objektiv zračni vrtinec. V jutranjih urah je na Frnačah v Križu zaobjel v objektiv dva zračna vrtinca nad Tržaškim zalivom tudi Stojan Sosič.

Ozračje se malo pred 11. uro še ni umirilo, mestoma se še pojavljajo nevihte. Vreme se bo postopno izboljšalo v popoldanskih urah, ko se bo marsikje že vsaj delno razjasnilo.

Od jutri do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme z le občasno spremenljivostjo. Jutri popoldne lahko še nastane kakšna krajevna nevihta. Postopno bo nekoliko topleje.