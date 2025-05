Večdnevna nestanovitnost z občasnimi plohami in nevitami

Ciklonsko območje z za ta čas hladnim severnim višinskim zrakom, ki se je več dni zadrževalo nad osrednjimi evropskimi predeli, se počasi polni, od zahoda pa se že približuje novo ciklonsko območje s severnoatlantskim zrakom. Vmes je danes prehodno nastal višinski greben toplejšega zraka, ki nam za zdaj zagotavlja nekaj več stanovitnosti.

Danes bo vreme nekoliko bolj umirjeno in povečini delno jasno do spremenljivo. Ponekod bo ob ostankih minulega vlažnega zraka lahko še nastala kakšna posamezna ploha ali nevihta.

Jutri se bo čez dan že povečal vpliv novega prihajajočega ciklonskega območja. Delno jasno bo do spremenljivo oblačno, čez dan bo oblačnost naraščala in se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte.

V sredo in četrtek bo oblačno in deževno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Mestoma bodo količine dežja lahko precejšnje.

V minulem koncu tedna je ob nevihtah ponekod padala tudi manjša toča. Ozračje je bilo zelo nestanovitno. V noči na nedeljo je, denimo, manjša toča padala tudi v Bregu, kjer se je temperatura ob največji jakosti padavin spustila do za ta čas zelo nizkih 9,2 stopinje Celzija. Gre za posledico nizkih temperatur v višjih slojih ozračja. Z močnimi padavinami se je namreč višinski zrak prehodno spustil do nižin. V soboto ob 12. uri je radiosonda iz Rivolta pri Vidmu na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila le 3,6 stopinje Celzija, kar je več kot 4 stopinje Celzija manj od povprečja dolgoletnih meritev.