Velika solidarnostna akcija Slovencev v Italiji

V sredo, 9. avgusta, ob 11. uri bo v dvorani ZKB na Opčinah predstavitev velike solidarnostne akcije »Pomoč Sloveniji«, ki so si jo zamislili in jo podpirajo slovenske ustanove, medijske hiše in gospodarske sredine Slovencev v Italiji.

Pri Zadružni kraški banki Trst Gorica je že odprt transakcijski račun, na katerega lahko vsakdo nakaže sredstva, ki bodo namenjena pomoči poškodovanim, predvsem pa Civilni zaščiti Republike Slovenije. Donacije je možno nakazati na račun IT 96 B 08928 02200 010000052015 (BIC: CCRTIT2TV00), namen nakazila naj bo Pomoč Sloveniji – Aiuti alla Slovenia.

Pobudnice in podpornice akcije so ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica, programski in novinarski oddelek Deželnega sedeža RAI za FJK, Primorski dnevnik, Novi Glas, Novi Matajur in Dom ter krovni organizaciji SKGZ in SSO, SDGZ, Kmečka zveza, ZSŠDI, ZSKD, ZSKP in Slovenska prosveta.