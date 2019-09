Po včerajšnjem globalnem protestu nekateri industrijski velikani napovedujejo zmanjšanje emisij. Švicarski prehrambeni koncern Nestle želi do leta 2050 doseči cilj neto ničelnih izpustov toplogrednih plinov. Med drugim načrtuje prehod na ekološke vire električne energije in zmanjšanje količine plastične embalaže. »Do leta 2025 želimo naše izdelke na trg pošiljati le še v embalaži, ki se jo lahko ponovno uporabi ali reciklira,« je poudaril generalni direktor družbe Mark Schneider.

Italijanski energetski velikan Enel pa je ta teden sporočil, da bo do leta 2030 emisije toplogrednih plinov, ki jih ustvari s svojim delovanjem, zmanjšal za 70 odstotkov. S tem želijo v koncernu prispevati k izpolnitvi cilja ZN, da se rast globalne temperature omeji na 1,5 stopinje Celzija in do leta 2050 vzpostavi okolje brez izpustov. Enel je od leta 2007 do danes emisije toplogrednih plinov skrčil za 21 odstotkov.