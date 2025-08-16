Velike toplotne obremenitve bo kmalu konec

Velika toplotna obremenitev se bo zlasti v popoldanskih urah nadaljevala še danes in povečini jutri. Od ponedeljka bo vročina popuščala, občutnejša sprememba pa se obeta sredi prihodnjega tedna, ko bodo tudi padavine in se bo občutneje osvežilo.

Na vreme pri nas bo še danes in deloma jutri vplival subtropski anticiklon, ki pa počasi že slabi. Danes bo sončno in vroče, najvišje dnevne temperature bodo presegale 36 stopinj Celzija. Občasno bo pihala burja. Popoldne in zvečer bodo v gorah nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte, ni izključeno, da se bo kakšen nevihtni oblak razširil še do ostalih predelov.

Jutri bo precej sončno z občasno spremenljivostjo. Dnevne temperature bodo ponekod že rahlo nižje od današnjih. Zlasti v goratem svetu bodo čez dan nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod obrobno lahko razširile do ostalih predelov.

V ponedeljek in torek bo sončno in že manj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija ali le rahlo višje. Tudi noči bodo manj vroče.

V noči na četrtek bo naše kraje prešla solidna hladna vremenska fronta. V sredo bo že več spremenljivosti, zlasti popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Tudi v četrtek kaže na spremenljivo oblačnost s krajevnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo.