Veliki šmaren bo sončen in vroč, nato se bo začelo vreme postopno spreminjati

Veliki šmaren bo sončen in vroč. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim. Ponekod se bo živo srebro lahko povzpelo do okrog 37 stopinj Celzija. Nekaj manjše krajevne nestanovitnosti bo lahko v popoldanskih urah v gorskem svetu. Večji del dneva bo pihala šibka burjica. Tudi noč bo za ta čas kar vroča.

Od sobote bo subtropski anticiklon postopno začel slabeti. Naše kraje bo obrobno in postopno oplazil malo manj vroč severni zrak, ki se bo spuščal proti Balkanu.

V soboto bo povečini sončno, čez dan bodo ponekod v gorah nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte, ni izključeno, da bo kakšen nevihtni oblak lahko nastal tudi ponekod drugod.

V nedeljo bo sončno z občasno spremenljivostjo, v popoldanskih urah bodo v gorah nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo mestoma lahko razširile do ostalih predelov. Čez dan bo rahlo bolj sveže kot v soboto.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno z morebitno občasno krajevno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija ali le rahlo višje, tudi noči bodo bolj sveže.

V sredo se bo, kot kaže, našim krajem približevala oslabljena vremenska fronta in se bo nekoliko povečala nestanovitnost. Možne bodo občasne krajevne plohe in nevihte. Temperatura bo še za stopinjo ali dve nižja.

V drugi polovici prihodnjega tedna kaže na nekoliko občutnejši vpliv severnega zraka in na verjetno pogostejšo nestanovitnost z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Iz dneva v dan bo še kakšna stopinja Celzija manj.