»Veliko ljudi je, ki jih nobeden od ekstremnih taborov ne predstavlja«

Ettore Rosato je tržaški poslanec, izvoljen na listi sredinskega zavezništva, ki ga vodita Carlo Calenda in Matteo Renzi. Za seboj ima dolgo politično kariero, bil je deželni svetnik Furlanije - Julijske krajine, leta 2006 v Prodijevi vladi državni sekretar pri notranjem ministrstvu, od leta 2013 ponovno poslanec, nekaj časa tudi vodja poslanske skupine Demokratske stranke in podpredsednik poslanske zbornice, pred dvema letoma pa se je pridružil Matteu Renziju oziroma njegovi stranki Živa Italija (Italia Viva). Na listi te stranke je bil izvoljen tudi na zadnjih parlamentarnih volitvah.

Kako dolgo bo trajala vlada Giorgie Meloni?

Verjetno dovolj, morda tudi predolgo. To je vlada, ki ima trdno večino, je zelo politična in zelo desna vlada. Videli bomo, če bodo uspeli narediti vsaj delček tistega, kar so napovedali in videli bomo, če bodo uspeli narediti vsaj del tistega, kar država potrebuje.

Kaj se zgodi, če pade vlada?

V parlamentarnih demokracijah v tem primeru sestavijo novo vlado. Tako določa ustava.

Bi lahko vaša stranka pomagala sedanji vladi?

Akcija-Živa Italija (Azione-Italia Viva) ne bo nikoli pomagala nobeni vladi. Kvečjemu bo del vlade, ampak danes, v tej zakonodajni dobi, ne vidim nobene možnosti, da bi vstopili v vlado. Ne vidim nobene možne večine, v katero bi se vključili. Resnici na ljubo, ne vidim nobenega razloga, zaradi katerega bi ta večina razpadla.

Ali ima tretji tabor, katerega oblikujete, kako prihodnost? Izkušnje preteklosti so dokaj negativne, vse od začetka 90. let prejšnjega stoletja s poskusi, da bi oblikovali sredinski tabor.

Minilo je 30 let. V teh treh desetletjih smo dokazali, da politika dveh taborov, kot je bila zamišljena, ni dosegla svojih ciljev. Kadar sta tekmovala Silvio Berlusconi in Romano Prodi, je bil Berlusconi del Evropske ljudske stranke, Prodi pa reformist leve sredine. Danes pa se spopadata Giorgia Meloni in Giuseppe Conte, ekstremista desnice in levice, oba z močnim pridihom populizma v programih in v načrtih, kar velja predvsem za Conteja. Veliko ljudi je, ki jih nobeden od teh dveh ekstremnih taborov ne predstavlja. Mislim, da obstajajo politični pogoji za povezavo teh ljudi. Mi se ponižno ponujamo tej skupnosti in mislimo, da jo lahko predstavljamo.