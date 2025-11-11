Videmskemu podžupanu in odborniku grozili s smrtjo

Na videmsko občino je pred dnevi prispelo anonimno pismo, naslovljeno na podžupana Alessandra Venanzija: v kuverti je bil ultimat, naj občinski odbornik Ivano Marchiol odstopi najkasneje do konca novembra, drugače »si tudi ti obleci neprebojni jopič«.

O grožnjah s smrtjo, s katerimi se sedaj preiskovalno ukvarja policijski oddelek Digos, je danes na novinarski konferenci javno spregovoril Venanzi, ob katerem sta bila še župan Vidma Alberto Felice De Toni in odbornik Ivano Marchiol.

Za Venanzija je to že tretja grožnja s smrtjo v zadnjih šestih mesecih, je povedal. Prvič, ko se je to zgodilo, so neznani storilci omenjali tudi njegovo petletno hčerko, drugič so mu grozili na družbenih omrežjih. »Ni me strah, nadaljeval bom s svojim delom,« je dejal podžupan, »toda moramo se za trenutek ustaviti. Izražanje v javnosti je postalo ostro in agresivno, besede gredo čez neko razumno mejo in nevarno je, da se prelevijo v nasilje.« Tudi Ivano Marchiol je izrazil željo po umiritvi tonov javnega diskurza in stopil v bran korektnemu demokratičnemu dialogu.

Župan De Toni je dejal, da to ni osamljen primer in da so tudi drugi odborniki bili tarča groženj, kar je označil za neumestno.

Tako Venanziju kot Marchiolu so včeraj solidarnost izrazili politiki različnih prepričanj in usmeritev, začenši s predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo: vsi so si bili enotni v oceni, da je tovrstno ravnanje nesprejemljivo in ga je zato treba obsoditi.