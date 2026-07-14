Razpravljali bodo o stanju v tržaškem zaporu, kjer manjka dostojanstva

Italijanska ustava, natančneje njen 27. člen, je jasen: zapori morajo zagotavljati ljudem, ki v njih začasno prebivajo, humanost in dostojanstvo. Po prestani kazni pa jim tudi omogočiti ponovno vključitev v družbo.

Težko bi trdili, da se to v Trstu in v Italiji res dogaja. Italijanski zapori so prenatrpani: trenutno je v njih kar 18.000 zapornikov in zapornic več od dovoljenega. Zaradi česar ni mogoče trditi, da so razmere dostojanstvene. Poleg tega se »zunanja družba« zelo poredko zanima za dogajanje za rešetkami: brez ustreznih poklicnih tečajev in prostočasnih dejavnosti pa je vključevanje v družbo zelo težavno.

Na skrb vzbujajoče razmere bodo danes z obiskom 35 italijanskih zavodov za prestajanje kazni – med njimi je tudi tržaški – opozorili člani Zavezništva za 27. člen, ki ga sestavljajo številne organizacije in društva (Acli, Arci, CGIL, Nessuno tocchi Caino ...). Ob 17.30 pa bo danes na pokriti tržnici (Ul. Carducci 36) javno srečanje o položaju v zaporu in možnih rešitvah, ki bi izboljšale razmere za prestajanje kazni. Debato bo koordinirala odvetnica Elisabetta Burla, občinska zagovornica pravic zapornikov, sooblikovali jo bodo številni govorci in govorke, med njimi direktorica koronejskega zapora Selena Marchiori, arhitektka Lucia Krasovec Lucas, prostovoljci, politiki in pisatelj Dušan Jelinčič.