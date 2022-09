Visco, sramota se nadaljuje

»Ne bomo klonili. Vztrajali bomo vse dokler ne bo prišlo do zaščite in ovrednotenja nekdanjega fašističnega taborišča«. S temi besedami je Ferruccio Tassin nagovoril udeležence srečanja pred vhodom v bivšo vojašnico Sbaiz v Viscu, kjer kljub neštetim pozivom, peticijam in obljubam usiha spomin na v glavnem slovenske internirance, ki jih je tja deportirala Mussolinijeva diktatura. Tassin in njegovo združenje Terre di confine (Ozemlja na meji) so za srečanje izbrali simbolični datum 8. septembra, ki ne obeležuje le kapitulacije Italije leta 1943, temveč tudi zaprtje taborišča, ko so se lahko interniranci končno vrnili domov.

Tassin je posebej izpostavil udeležbo deželnega predsednika VZPI-ANPI Dina Spanghera in devinsko-nabrežinskega župana Igorja Gabrovca. Partizansko združenje vseskozi podpira Tassinova prizadevanja, ko je bil deželni svetnik je Gabrovec izbojeval obvezo deželne vlade, da bo ne samo politično, temveč tudi finančno podprla napore za rešitev Visca pred pozabo. Besedam žal niso sledila dejanja.

Da predstavlja stanje, v katerem se nahaja nekdanje taborišče, pravo sramoto je večkrat javno opozoril Boris Pahor, na njegovo pobudo se je odzval tudi tedanji predsednik republike Giorgio Napolitano. O Viscu so pisali italijanski vsedržavni časopisi, z veleposlanikom Iztokom Mirošičem je svoje diplomatske in politične korake naredila tudi Slovenija. Tudi njen glas je ostal neuslišan.