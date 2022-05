Višje sodišče potrdilo obsodbo Janše zaradi žaljivega tvita

Celjsko višje sodišče je danes potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je premierja v odhodu in predsednika SDS Janeza Janšo spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj razžalitve novinark TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl. Dosodilo mu je tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Janše danes ni bilo na sodišču. Kot je v obrazložitvi povedal sodnik poročevalec Andrej Pavlina, je Janša, ki mora poravnati tudi sodno takso za vloženo pritožbo, na Twitterju zapisal grobo in seksistično izjavo. Šlo je za politično izražanje Janše, je dejal Pavlina. Dodal je tudi, da so Janševo pritožbo zavrnili kot neutemeljeno, sodba prvostopenjskega sodišča pa je tako postala pravnomočna.

Janšev zagovornik Franci Matoz pa je napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče.