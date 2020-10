Vlada imenovala preostale člane paritetnega odbora

Italijanska vlada je na včerajšnji seji imenovala svoje predstavnike v Paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine. Izbrala je Bojana Brezigarja, Igorja Giacominija, Marca Jarca in Domenica Morellija.

Iz sporočila, ki so ga objavili po seji vlade, ni razvidno, kdo je bil imenovan kot Slovenec in kateri trije kot Italijani. Zakon namreč določa, da mora državna vlada imenovati tri italijanske člane in enega Slovenca. Z včerajšnjim sklepom se je zaključil postopek imenovanja vseh 20 članov novega odbora, potem ko sta deželni svet Furlanije - Julijske krajine in zbor slovenskih izvoljenih predstavnikov svoje zastopnike izvolila lani, deželna vlada pa jih je imenovala letos avgusta. Paritetni odbor se bo na umestitveni seji lahko sestal še letos, a vsekakor eno leto po terminu, ki ga je postavil zakon. Na prvi seji bodo tudi izvolili novega predsednika.