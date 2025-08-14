Von der Leyen, Costa in Rutte s Trumpom za pravičen mir v Ukrajini

Predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta, Ursula von der Leyen in Antonio Costa, ter generalni sekretar Nata Mark Rutte so današnje pogovore evropskih voditeljev, predsednika ZDA Donalda Trumpa in predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega označili za dobre. Prepričani so, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za pravičen mir v Ukrajini.

»Izmenjali smo mnenja o prihajajočem dvostranskem srečanju na Aljaski. Danes so Evropa, ZDA in Nato okrepili skupno stališče glede Ukrajine. Ostali bomo v tesnem sodelovanju. Nihče si ne želi miru bolj kot mi, pravičnega in trajnega miru,« je na družbenem omrežju X zapisala von der Leyen.

»EU je odločena tesno in enotno sodelovati z ZDA, da se konča ruska agresija ter zagotovi pravičen in trajen mir. Pripravljeni smo opraviti svoj del. Doseči prekinitev ognja ostaja prednostna naloga - kot nujen korak k pogajanjem z Ukrajino,« pa je na omrežju X povedal Costa.

Tudi Rutte je prepričan, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini ter dosego pravičnega in trajnega miru. »Cenim vodstvo Trumpa in tesno sodelovanje z zavezniki. Zdaj je žogica na strani Putina,« je dodal.

Von der Leyen, Costa in Rutte ter voditelji več evropskih držav, Zelenski in Trump so danes razpravljali o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Pogovori so potekali pred petkovim srečanjem Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina na Aljaski.