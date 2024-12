Vozil brez registrskih tablic, zavarovanja in tehničnega pregleda

Koprski policisti so včeraj ob 13.40 v Dekanih prestregli 42-letnega voznika, doma z okolice Ljubljane, ki na avtomobilu ni imel nameščenih registrskih tablic. Poleg tega ni opravil niti tehničnega pregleda, sklenil ni obveznega zavarovanja in pri spremembi smeri vožnje ni svoje namere pravočasno in nedvoumno nakazal z utripalkami. Izdali mu zato plačilni nalog.

Kršitelj se je v postopku povrh nedostojno vedel do policistov, so danes sporočili s PU Koper. Na kraju so mu zato izdali še plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku pa prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kljub vsemu je 42-letnik po zaključenem postopku ponovno sedel v avtomobil ter se z njim odpeljal s parkirišča na cestišče. Takoj so ga spet ustavili. Izstopil je iz vozila, zatem pa še naprej ni upošteval ukaza policistov, naj miruje in poskusil pobegniti. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in mu zasegli vozilo ter ga predali v hrambo izvršitelju.