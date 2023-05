Koprski policisti so danes zjutraj v Izoli okrog 7. ure ustavili 19-letnega voznika osebnega avtomobila. Opravili so alkotest, ki je pokazal 0,28 mg/l alkohola, medtem ko bi moral biti za voznike začetnike, kot v omenjenem primeru, po zakonu test negativen. Odredili so mu tudi hitri test na droge, ki je bil pozitiven na amfetamine in kokain, strokovni pregled pa je odklonil. Sledi obdolžilni predlog, so sporočili policisti.