Vratarju Udineseja zasegli mercedes in naložili več tisoč evrov kazni

Lokalni policisti iz Vidma so vratarju videmskega nogometnega prvoligaša Udinese Maduki Okoyeju zasegli mercedes in mu izrekli več tisoč evrov kazni. Med kontrolo so ugotovili, da je bil za volanom brez vozniškega dovoljenja in brez zavarovanja, avtomobilu pa je tudi potekla registracija. Odkrili so, da v državi, kjer je bil mercedes registriran, registrske tablice niso bile več veljavne.

26-letnemu nigerijskemu nogometašu Okoyeju, ki med drugim še okreva po operaciji zapestja, so zasegli avtomobil. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja bo plačal okrog 5000 evrov kazni, zaradi potekle registracije od 400 do 1700 evrov in zaradi pomanjkanja zavarovanja od 841 do 3287 evrov kazni. Točno vsoto bo določila prefektura.