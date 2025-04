Vremenska slika jutri spet bolj živahna, medtem pa prihaja puščavski prah

Vremenska slika se je danes ob prehodnem dotoku toplejšega in bolj suhega višinskega zraka prehodno umirila. V popoldanskih urah bodo sicer mestoma nastajale plohe in nevihte.

Jutri se bo našim krajem približalo ciklonsko območje in bo dogajanje spet bolj živahno. Južni vetrovi se bodo okrepili. Jutri bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, zlasti v severnih goratih predelih se bodo pojavljale močne do obilne padavine, Arso in civilna zaščita iz FJK sta zaradi neviht in večjih količin dežja za gorski svet objavila rumeno opozorilo, Arso tudi zaradi okrepljenega jugovzhodnega vetra. Več spremenljivosti z delnimi razjasnitvami bo ob morju in v južnih nižinskih predelih, kjer bodo padavine, verjetnejše v popoldanskih urah, sicer manj pogoste in skromnejše.

Medtem je Arso danes sporočil, da bodo proti nam z okrepljenimi južnimi tokovi prehodno prispele večje količine puščavskega prahu. V FJK bodo koncentracije največje od današnjih večernih ur do jutrišnjega jutra, v Sloveniji pa zlasti v četrtek popoldne v vzhodni polovici države. Posledično se bo prehodno povečala zračna onesnaženost s prašnimi delci PM10. Stanje se bo izboljšalo ob padavinah in se bo jutri zvečer marsikje že normaliziralo.

V petek se bodo zlasti v gorah še pojavljale padavine, ki bodo do večera oslabele, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, ob morju bo povečini spremenljivo ali oblačno.

V soboto in nedeljo bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno, zlasti v gorah in v severnih nižinskih predelih bo lahko še padla kakšna kaplja dežja.