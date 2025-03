Vremenske razmere se bodo jutri občutno zaostrile

Vremenske razmere se bodo ponoči ob prihodu izrazite vremenske fronte v FJK in v Sloveniji zaostrile. Jutri bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo pogoste in obilne padavine. Vmes bodo lahko tudi nevihte s krajevnimi nalivi.

Arso je za jutri objavil oranžno opozorilo, za soboto pa rumenega. Možne so izdatnejše padavine, opozarjajo, jutri bo na jugozahodu Slovenije padlo od 50 do 85 milimetrov dežja v 24 urah. Oranžno opozorilo jutri (petek) velja od polnoči do 13. ure.

Vreme se bo nato jutri popoldne nekoliko umirilo in spet zaostrilo v noči na soboto. Od petka ob 21. uri in v soboto ves dan so objavili rumeno opozorilo. Pričakujejo, da bo padlo še 25 do 50 milimetrov dežja v 24 urah. V soboto bo oblačno in deževno. V nedeljo pa se bo vreme postopno umirjalo.

Arso z rumenim opozorilom v noči na soboto opozarja tudi pred povišanim plimovanjem oz. valovanjem morja ter pred okrepljenim vetrom.

Za jutri je Arso razglasil oranžno opozorilo tudi za severozahod Slovenije. Pričakujejo izdatne padavine, in sicer od 100 do 125 milimetrov dežja v 24 urah oz. močno sneženje. Zaradi tega z oranžnim opozorilom opozarjajo tudi pred snežnimi plazovi.

Reke, zlasti Vipava, bodo jutri naraščale in lahko poplavljale. Več o tem tukaj.