Reka Vipava se je danes zjutraj začela razlivati v manjšem obsegu in se bo sredi dneva prehodno ustalila, sporoča Arso. Zaradi trenutnega velikega pretoka, namočenosti tal v zaledju in predvidenih močnih padavin z možnimi nalivi jutri (petek) zjutraj in dopoldne, lahko jutri Vipava poplavi na območjih pogostih poplav. Jutri bodo možna razlivanja tudi drugih rek ter hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov v zahodni, osrednji in južni Sloveniji.