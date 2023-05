Vrhovno sodišče RS glede olajšave za otroke na strani delavca iz Italije

Vrhovno sodišče RS je v upravnem sporu, ki ga je sprožil delavec iz Italije, razsodilo, da je omejitev uveljavljanja olajšave za vzdrževane družinske člane v nasprotju z določbo o prostem gibanju delavcev v EU. Zadevo je vrnilo finančni upravi in ji naložilo, da mora tožniku pri odmeri dohodnine omogočiti uveljavljanje olajšave.

Upravni spor je sprožil delavec, ki živi v Italiji in vse svoje dohodke ustvarja na podlagi zaposlitve v Sloveniji, kjer tudi plačuje akontacijo dohodnine. Ko je želel pri odmeri dohodnine uveljaviti olajšavo za vzdrževane družinske člane, tega ni mogel storiti ne v Italiji ne v Sloveniji.

V skladu z zakonom o dohodnini lahko namreč davčni rezident druge države članice EU, ki dohodke iz zaposlitve prejema v Sloveniji, uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane le, če njegovi dohodki dosegajo najmanj 90 odstotkov njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, hkrati pa niso obdavčeni v državi njegovega rezidenštva.

A kot je presodilo vrhovno sodišče, ta določba posega v 45. člen pogodbe o delovanju EU, ki njenim državljanom zagotavlja prosto gibanje delavcev.

Res je sicer, da je država davčnega rezidenstva tista, ki je dolžna davčnemu zavezancu odobriti tovrstne davčne ugodnosti, a kadar tega ne more storiti, se morajo njegove osebne in družinske okoliščine upoštevati pri obdavčiti v državi zaposlitve, piše v danes objavljeni odločbi vrhovnega sodišča.

Zavezanec ima namreč po prepričanju sodišča pravico, da je njegov osebni in družinski položaj ustrezno upoštevan, ne glede na to, kako si državi članici rezidenstva in zaposlitve medsebojno razdelita to obveznost.

Konkretno glede tožnika je zapisalo, da je bil kot davčni rezident druge države članice EU nedopustno v slabšem položaju kot davčni zavezanci, ki so rezidenti Slovenije. Poleg tega je bil v slabšem položaju tudi v primerjavi z davčnimi zavezanci v Italiji, saj je v danih okoliščinah plačal več dohodnine, kot bi jo, če bi svoj dohodek ustvaril v tej državi.

Zato je vrhovno sodišče reviziji ugodilo ter zadevo vrnilo v ponovni postopek slovenskim davčnim organom. Ti morajo tožniku pri odmeri dohodnine za sporno obdobje omogočiti uveljavljanje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane. Enaka praksa naj velja tudi v drugih vsebinsko enakih zadevah.